Палестина попросила у России защиты от Израиля

По его словам, письмо в МИД РФ палестинская сторона написала 11 сентября. Сделано это было «поскольку Россия — одна из немногих стран, сохраняющих хорошие отношения со всеми игроками в регионе», - объяснил дипломат.

Нофаль отметил, что Москва в тот же день заявила о приверженности резолюциям ООН, по которым север долины реки Иордан принадлежит палестинцам: «Мы верим в возможности Москвы повлиять на израильскую сторону, чтобы последняя отказалась от подобных агрессивных планов».

12 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство может быть вынуждено в ближайшее время начать войну с сектором Газа. До этого стало известно, что политик включил в программу своей партии на парламентских выборах распространение суверенитета Израиля на поселения на Западном берегу реки Иордан.