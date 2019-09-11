Абульфас Гараев: «Люди стали культурнее вести себя в театрах»

17:04

«Театрально-концертные учреждения готовятся к открытию нового сезона. В летний период они работали над новыми проектами. Текущий год также обещает стать богатым на события в культурной жизни нашей страны». Об этом заявил министр культуры Абульфас Гараев на состоявшемся 12 сентября в Музейном центре брифинге для прессы, посвященном открытию нового сезона в театрально-концертных учреждениях. Министр подчеркнул, что благодаря особому вниманию и заботе главы государства были отремонтированы здания театров, концертных залов, а также улучшена материально-техническая база. Этот процесс продолжается по сей день. В настоящее время осуществляются ремонтные работы в здании Иреванского государственного азербайджанского драматического театра. Министр сообщил, что все театры получили государственные заказы на постановку новых спектаклей. Кроме того, согласно соответствующему распоряжению президента, всем театрам была оказана единовременная финансовая помощь.

Министр отметил, что в ставшем уже традиционным международном музыкальном фестивале имени Узеира Гаджибейли, который откроется 18 сентября, примут участие исполнители и коллективы из разных стран, в том числе гости из России, Китая и Австрии. До конца года в стране пройдет ряд важных культурных мероприятий. Абульфас Гараев добавил, что Армения всегда предпринимает тщетные попытки бросить тень на достижения Азербайджана. Мы все должны понимать, что мы ежедневно ведем борьбу в этой сфере на невидимом фронте. Мы должны и далее наращивать наши усилия по популяризации азербайджанской культуры в мире. Наш народ никогда не посягал на культурное богатство и образцы искусства, созданные кем-то другим. Однако наше наследие постоянно присваивают». Министр также затронул вопрос поведения людей во время культурных мероприятий: «Последние исследования дают основания говорить о том, что в этой области наблюдается положительная тенденция. Например, раньше случаи, когда во время концертов и театральных представлений раздавался телефонный звонок, который отвлекал и аудиторию, и исполнителя, происходили достаточно часто. Однако сейчас их количество снизилось – люди привыкли к тому, что во время спектакля, концерта необходимо выключать телефон или снижать его громкость. В культуре нужно начинать также с таких мелких нюансов». Министр отметил, что посещение каждого культурного мероприятия должно стать духовным праздником для людей. Те, кто выступает на сцене, также хотят получать позитивную ауру от зрительского зала. Телефонные звонки или другие отвлекающие моменты мешают в полной мере получать эти приятные эмоции. Поэтому необходимо сделать так, чтобы мы могли прочувствовать всю прелесть этого события. Представители СМИ также должны прилагать свои просветительские усилия в таких вопросах.