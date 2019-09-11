Минфин об инфляции в Азербайджане

Правительство Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию по итогам 2019 года на уровне 3,7%. Согласно прогнозам, опубликованным на сайте Минфина, ожидается, что в 2020 году среднегодовая инфляция в Азербайджане ускорится до 4,6%.

«Но в последующие годы ожидается снижение темпов роста и сохранение однозначного уровня инфляции. В частности, в 2021 году среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлится до 4,5%, в 2022 году – до 4,1%, в 2023 году – до 3,9%», - отметили в Минфине.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозировало среднегодовую инфляцию на уровне 3,8%.