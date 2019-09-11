Vestel со своими новинками произвела фурор в Европе!

Директор по Международной торговле Vestel Седа Кая: "Vestel, экспортирующая свою технологию в 155 стран мира и уже 21 год являющаяся лидером Турции по экспорту, в соответствии с целью «Умная Жизнь 2030» старается обеспечить будущее благосостояние людей, общества и планеты в целом, и фокусируется на производстве технологических решений, способных на развитие. Домашняя техника, использующая наименьшее количество электроэнергии и воды, обладающая функцией стирки без стирального порошка, продлевающая жизнь продуктов с помощью вакуумных приспособлений, воспринимается со стороны покупателей с большой симпатией".

В нашем мире, с постепенно уменьшающимися запасами энергии, люди стремятся к продукции, являющейся дружественной по отношению к природе и требующей меньшего расхода электричества. Vestel также относится к этой тенденции с большим вниманием. Не случайно, что продукция этой компании является рекордсменом по экономии электричества и воды.

Новые посудомоечные машины от Vestel, которые на выставке привлекли к себе внимание технологиями, дружественными к природе, также обладают функцией мытья фруктов и овощей. Согласно исследованиям, в одном доме на мытье фруктов и овощей в среднем расходуется 18 тонн воды. Инновационная продукция от Vestel преследует цель уменьшить этот показатель.