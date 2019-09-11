Джейхун Наджафов, собкор 17:22

Суицид иранской девушки Сахар Ходаяри из-за возможного тюремного заключения за посещение футбольного матча любимой команды «Истеклал» взорвал социальные сети страны обвинениями в адрес FIFA. Футбольные фанаты и популярные иранские блогеры, местные спортсмены-ветераны убеждены, что функционеров FIFA подкупили радикальные силы во власти.

Такое серьезное обвинение по отношению к солидной международной организации основывается на том, что FIFA очень странно отреагировала на публичный акт фанатки – самосожжение у здания суда. Как передает payvand.com, после известия о гибели Сахар Ходаяри FIFA выступила с заявлением и направила делегацию в Тегеран за разъяснениями. «Самосожжение Сахар Ходаяри связано с законной борьбой иранских женщин за доступ на стадионы. Мы призываем власти Ирана обеспечить свободу и безопасность женщин на этом пути», - строго заявила FIFA. Однако затем прибывшие в Тегеран для выяснения обстоятельств чиновники FİFA «с пониманием отнеслись к объяснению пресс-секретаря иранского правительства о случившемся», который заявил, что власти, в принципе, не против открыть доступ на стадионы женщинам, но проблема в том, что в спортивных комплексах страны не предусмотрено для них никаких удобств - нет отдельного входа, изолированных секторов на трибунах, что в мусульманских странах является законом, даже нет соответствующих туалетов и специальной охраны из сотрудников-женщин и др. Ну и, «вняв просьбе правительства», комиссия FIFA предоставила еще две недели для решения этого вопроса. Такая неожиданная снисходительность и вызвала шквал возмущения в иранском обществе. Ведь еще в июне FIFA была настроена весьма решительно и грозила Федерации футбола Ирана санкциями, если женщин не будут пускать на стадионы. Даже был установлен крайний срок решения проблемы - до 9 сентября. А теперь появилась новая дата - до 30 сентября.

Иранские активистки женских движений возмущены тем, что FIFA не поднимает вопрос об отсутствии инфраструктуры для женщин, а правительство пытается оттянуть решение о свободном доступе женщин на футбольные матчи, а то и вообще оставить в силе запрет. Более того, аморфная реакция FIFA дает основание иранцам на разного рода подозрения. «Я в ужасе от суицида Сахар Ходаяри. Футбол должен объединять людей во всем мире, а в Иране он используется для дискриминации женщин. FIFA должна принять самые жесткие меры - если Иран не соблюдает правила, исключите его из организации», - написала в Твиттер депутат британского парламента от лейбористов Розена Аллин-Хан. Ее поддержал легендарный британский футболист Гарри Линекер, коротко, но емко заявивший: «FIFA пора действовать».

Комментируя события, связанные с доступом женщин на стадионы, российский иранист Елена Дунаева в беседе с haqqin.az утверждает, что борьба женщин за присутствие на матчах - одно из проявлений набирающей обороты культурно-социальной модернизации иранского общества. «Примечательно, что в среде духовенства и в окружении президента Роухани понимают, что дальнейшее существование и развитие Ирана зависит от определенной либерализации государства. Иран переживает бурное социальное развитие, и это вызывает массу протестов против ограничений, которые были приняты на заре исламской революции», - уверена Дунаева. С появлением современных средств коммуникаций, считает она, стремление к модернизации стало более глубоким и напористым. Этому противостоит консервативное духовенство, которое в любой либерализации усматривает происки Запада и угрозу устоям исламской государственной системы.

«Они говорят, что, если уступим, скажем, в проблем стадионов, придется пойти на уступки и в вопросе хиджаба, а дальше начнется эффект домино и рухнет вся система исламской республики», - поясняет ученый. Общественная потребность в социальных преобразованиях требует политических решений, отмечает Дунаева. Отсюда конфликт в обществе и во власти. Не так давно по иранскому телевидению показали прямой эфир с матча, который проходил в Ираке.