Иранские фанаты обвиняют FIFA в коррупции власти опасаются эффекта домино
Суицид иранской девушки Сахар Ходаяри из-за возможного тюремного заключения за посещение футбольного матча любимой команды «Истеклал» взорвал социальные сети страны обвинениями в адрес FIFA. Футбольные фанаты и популярные иранские блогеры, местные спортсмены-ветераны убеждены, что функционеров FIFA подкупили радикальные силы во власти.
Такое серьезное обвинение по отношению к солидной международной организации основывается на том, что FIFA очень странно отреагировала на публичный акт фанатки – самосожжение у здания суда. Как передает payvand.com, после известия о гибели Сахар Ходаяри FIFA выступила с заявлением и направила делегацию в Тегеран за разъяснениями.
«Самосожжение Сахар Ходаяри связано с законной борьбой иранских женщин за доступ на стадионы. Мы призываем власти Ирана обеспечить свободу и безопасность женщин на этом пути», - строго заявила FIFA.
Однако затем прибывшие в Тегеран для выяснения обстоятельств чиновники FİFA «с пониманием отнеслись к объяснению пресс-секретаря иранского правительства о случившемся», который заявил, что власти, в принципе, не против открыть доступ на стадионы женщинам, но проблема в том, что в спортивных комплексах страны не предусмотрено для них никаких удобств - нет отдельного входа, изолированных секторов на трибунах, что в мусульманских странах является законом, даже нет соответствующих туалетов и специальной охраны из сотрудников-женщин и др. Ну и, «вняв просьбе правительства», комиссия FIFA предоставила еще две недели для решения этого вопроса.
Такая неожиданная снисходительность и вызвала шквал возмущения в иранском обществе. Ведь еще в июне FIFA была настроена весьма решительно и грозила Федерации футбола Ирана санкциями, если женщин не будут пускать на стадионы. Даже был установлен крайний срок решения проблемы - до 9 сентября. А теперь появилась новая дата - до 30 сентября.
Иранские активистки женских движений возмущены тем, что FIFA не поднимает вопрос об отсутствии инфраструктуры для женщин, а правительство пытается оттянуть решение о свободном доступе женщин на футбольные матчи, а то и вообще оставить в силе запрет. Более того, аморфная реакция FIFA дает основание иранцам на разного рода подозрения.
«Я в ужасе от суицида Сахар Ходаяри. Футбол должен объединять людей во всем мире, а в Иране он используется для дискриминации женщин. FIFA должна принять самые жесткие меры - если Иран не соблюдает правила, исключите его из организации», - написала в Твиттер депутат британского парламента от лейбористов Розена Аллин-Хан. Ее поддержал легендарный британский футболист Гарри Линекер, коротко, но емко заявивший: «FIFA пора действовать».
Комментируя события, связанные с доступом женщин на стадионы, российский иранист Елена Дунаева в беседе с haqqin.az утверждает, что борьба женщин за присутствие на матчах - одно из проявлений набирающей обороты культурно-социальной модернизации иранского общества.
«Примечательно, что в среде духовенства и в окружении президента Роухани понимают, что дальнейшее существование и развитие Ирана зависит от определенной либерализации государства. Иран переживает бурное социальное развитие, и это вызывает массу протестов против ограничений, которые были приняты на заре исламской революции», - уверена Дунаева.
С появлением современных средств коммуникаций, считает она, стремление к модернизации стало более глубоким и напористым. Этому противостоит консервативное духовенство, которое в любой либерализации усматривает происки Запада и угрозу устоям исламской государственной системы.
«Они говорят, что, если уступим, скажем, в проблем стадионов, придется пойти на уступки и в вопросе хиджаба, а дальше начнется эффект домино и рухнет вся система исламской республики», - поясняет ученый.
Общественная потребность в социальных преобразованиях требует политических решений, отмечает Дунаева. Отсюда конфликт в обществе и во власти. Не так давно по иранскому телевидению показали прямой эфир с матча, который проходил в Ираке.
Женщины в Багдаде наравне с мужчинами сидели на стадионе, скандировали, болели за свою команду. И иранские женщины задали тогда своим правителям резонный вопрос - почему в соседней, такой же шиитской стране это возможно, а у нас нет? Почему женщинам из Ирака, Сирии и других стран можно в том же Иране пойти на стадионы и поболеть за команду своей страны, а иранским женщинам это запрещено? Почему женщинам в ИРИ уже разрешили водить «женские» такси, пилотировать самолеты и в качестве официального судьи рассматривать семейные суды, но до сих пор им запрещено посещать любые спортивные соревнования?
«Между тем формы социального протеста в ИРИ очень разнообразны. В пику запретам молодежь одевает капри и майки с короткими рукавами. Девушки наносят такой яркий макияж, словно это боевой окрас индейцев. Власти закрывают кафе-шопы, где любит тусоваться молодежь в одном районе города, и тут же в другом месте открываются несколько таких заведений. Причем напор и перечень требований либеральных свобод все время ширится. Большинство иранцев объективно хотят жить в современной социальной среде», - подчеркивает Дунаева.