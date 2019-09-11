Вандал изрезал картину известного художника

В Париже посетитель Центра Помпиду несколько раз ударил офисным резаком картину художника-концептуалиста Даниэля Бюрена и повредил полотно, сообщает Le Parisien.

Вандала задержали и направят на психиатрическую экспертизу. Имя задержанного полиция не называет. Руководство музея пока не прокомментировало инцидент и не уточнило, насколько пострадала работа и какова сумма ущерба, передает Интерфакс.

Le Parisien отмечает, что эта сумма может быть значительной, поскольку Бюрен много выставляется в мире и его работы дорого ценятся на рынке современного искусства. В 2016 году одна из его работ размером четыре на два метра была продана в Париже за 1,2 миллиона евро.

Даниэлю Бюрену 81 год. В 1966 году он выработал собственную творческую стратегию по изображению перемежающихся белых и цветных полос и по экспериментам с расположением произведений в пространстве.