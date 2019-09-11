Джулиана Ассанжа оставили под стражей

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж останется под стражей на все время рассмотрения запроса США о его экстрадиции. Такое решение вынес суд Лондона, сообщает телеканал ITV.

Ранее адвокатам Ассанжа была предоставлена возможность просить о его освобождении, однако они от нее отказались. Судебный процесс, в ходе которого адвокаты попробуют оспорить законность выдачи Ассанжа США, обещает затянуться на много месяцев, пишет РИА Новости.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. В 2012 году он попросил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там на протяжении почти семи лет. В этом году Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, и Ассанж был арестован полицией. Сейчас он отбывает 50-недельный срок заключения, к которому был приговорен за нарушение условий освобождения под залог. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.