Помощник Путина о покупке Турцией российских истребителей

Вопрос покупки Турцией российских истребителей — сверхчувствительная тема. Преждевременно говорить о том, на какой стадии переговоры, но обоюдный интерес есть, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

"Эти переговоры касаются сверхчувствительной темы, поэтому сейчас пока преждевременно об этом говорить... Многие наблюдали за пребыванием Эрдогана в Жуковском, что он смотрел, что мы показывали. Интерес к этому есть и у турецкой стороны, и у нашей", — сказал помощник российского лидера, отвечая на вопрос, на какой стадии находятся переговоры о покупке Турцией российских истребителей.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Владимиром Путиным на авиасалоне МАКС-2019 лично ознакомился с рядом новейших российских разработок, в том числе и с истребителями Су-57 и Су-35.