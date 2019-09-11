Генпрокурор Украины нарвался на критику из-за назначения Илькина Нуруллаева

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назначил начальником Генеральной инспекции ГПУ бывшего судью Харьковского окружного административного суда Илькина Садагат оглы Нуруллаева. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.

Данное назначение вызвало неоднозначную реакцию в украинских СМИ и соцсетях. Дело в том, что в декабре 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей признала Нуруллаева не соответствующим должности судьи по результатам квалификационного оценивания. Тогда комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией его уволить.

"Украинская правда" сообщает, что Нуруллаев судился за решение ВККС и требовал пересмотреть результаты экзамена.

В августе 2019 года он сам подал в отставку. Нуруллаев сделал это раньше, чем его успели уволить из-за несданного экзамена. Он покинул должность 15 августа 2019 года.