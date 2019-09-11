Иранский дзюдоист об израильском спортсмене: Он мой друг

По словам Моллаеи, "проигрывать, чтобы не встречаться с израильтянами - это многолетнее неписаное правило для иранских спортсменов, которое неукоснительно выполняется".

Иранский дзюдоист Саид Моллаеи, не вернувшийся после чемпионата мира на родину, дал интервью Deutsche Welle, в котором рассказал о причинах своего поступка.

Дзюдоист сказал, что ему приказали проиграть на ранних стадиях чемпионата мира, чтобы избежать встречи с израильтянином Саги Муки: "Я не подчинился приказу и вышел в полуфинал".

Саид Моллаеи добавил: "Выходя в полуфинал, я знал, что нет никаких гарантий того, что я смогу вернуться в Иран".

После чемпионата спортсмен вылетел в Германию, где будет выступать в бундеслиге за клуб "Эсслинген 1984".

О Саги Муки, который стал чемпионом мира, Моллаеи сказал: "Он мой друг, надеюсь, однажды мы сможем встретиться на татами. И не важно, кто из нас победит".