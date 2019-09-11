Впервые за десять лет дефицит бюджета США достиг $1 трлн

Дефицит американского госбюджета впервые за последние десять лет достиг отметки $1 трлн. Об этом сообщило министерство финансов США, передает DW.

По данным СМИ, в годовом исчислении дефицит вырос на 19%. Доходы увеличились на 3% и составили более $3 трлн, расходы за тот же период превысили $4,15 трлн.

Огромную прибыль бюджет США получил за счет взимания таможенных пошлин и в результате торговых конфликтов с Китаем и другими странами, уточняет издание.