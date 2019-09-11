Учения НАТО в Баку фото; видео
В Учебном центре «Карахейбат» в рамках Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО проведены оценочные учения НАТО 2-го уровня разведывательной роты КОВ и 1-го уровня пары вертолетов Ми-17 Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджанской армии, заявленных в Объединение совместных сил КОВ НАТО, сообщает пресс-служба Минобороны.
Оценка разведывательной роты Азербайджанской армии была проведена Многонациональной оценочной группой, за которой наблюдала Группа наблюдателей Командования сухопутных войск НАТО. Оценка пары вертолетов Ми-17 ВВС Азербайджана была проведена представителями Командования ВВС НАТО.
Целью учений является проверка совместимости боевой готовности, действий и оснащения подразделений, заявленных в Объединение совместных сил КОВ НАТО со стандартами НАТО.
На этих учениях в рамках КОВ Азербайджанская армия впервые продемонстрировала практическое выполнение совместных действий подразделениями Сухопутных войск и Военно-воздушных сил в ходе проведения операций.