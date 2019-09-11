Латвийский банк потребовал от Киркорова более €650 тысяч

Латвийский банк ABLV, лишенный лицензии, хочет взыскать с певца Филиппа Киркорова долг в размере €651 тысяч. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Таганского районного суда Юлию Сухинину.

Как стало известно, на Киркорова уже подали соответствующий иск.

Сообщается, что итоговая сумма взыскания подлежит уточнению.

Отмечается, что кроме обозначенной суммы, с Киркорова могут взыскать штрафы, неустойку и проценты.

По имеющейся информации, на данный момент ведется подготовка дела к судебному разбирательству.

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