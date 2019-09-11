Латвийский банк потребовал от Киркорова более €650 тысяч
Латвийский банк ABLV, лишенный лицензии, хочет взыскать с певца Филиппа Киркорова долг в размере €651 тысяч. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Таганского районного суда Юлию Сухинину.
Как стало известно, на Киркорова уже подали соответствующий иск.
Сообщается, что итоговая сумма взыскания подлежит уточнению.
Отмечается, что кроме обозначенной суммы, с Киркорова могут взыскать штрафы, неустойку и проценты.
По имеющейся информации, на данный момент ведется подготовка дела к судебному разбирательству.