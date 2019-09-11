ВОЗ признала Азербайджан свободной от малярии страной

В Азербайджане с 2013 года не зафиксировано ни одного факта заражения малярией, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В результате известных событий начала 1990-х, когда в стране ухудшилась социально-политическая ситуация, наблюдался приток свыше миллиона беженцев и вынужденных переселенцев и хаотическая миграция, эта болезнь охватила 80 процентов территории республики.

Согласно рекомендациям ВОЗ, была разработана Национальная программа в связи в эпидемиологической ситуацией. В результате успешного осуществления этой программы было пресечено распространение эпидемии, и с каждым годом начал падать уровень заболеваемости.

В результате целенаправленных противоэпидемиологических мер в Азербайджане была достигнута ликвидация малярии, и с 2013 года не зафиксировано ни одного факта заражения.

Страны, достигшие элиминации малярии, обращаются в ВОЗ для получения соответствующего сертификата.

Процесс сертификации освобожденной от малярии страны становится причиной государственного и международного резонанса. Результат этого с экономической точки зрения влияет непосредственно на развитие туризма, бизнеса, студенческого обмена и других сфер.

Учитывая вышеуказанное, Министерство здравоохранения обратилось в ВОЗ для сертификации элиминации малярии, и получило положительное заключение. Подготовительный процесс уже начат.

Для подготовки к процессу сертификации и продуктивного сотрудничества с Международной сертификационной комиссией из сотрудников соответствующих госструктур создан Сертификационный комитет и сегодня состоялось его первое заседание.

Отмечается, что малярия стала самым распространенным заболеванием среди трансмиссивных паразитарных заболеваний. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), свыше 41 процента населения планеты живут под угрозой заражения малярией.

Ежегодно в среднем 300-500 миллионов человек в 100 странах мира заражаются этим заболеванием, из них в течение года погибают 1,5-2,7 миллиона человек.