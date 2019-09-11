Российский газ уходит, азербайджанский стучится в двери Турции и Европы

В Европе резко упал спрос на российский газ. Так, по итогам первого полугодия поставки российского газа в Евросоюз упали на 8,9%, а начиная с августа обвал стал двузначным - в первые шесть дней месяца он достигал 22%, пишет издание finanz.ru.

Как пишет издание, на помощь «Газпрому» пришел таинственный клиент, закупивший около миллиарда кубометров, сообщает «Интерфакс»: этот газ компания включила в свою статистику, хотя поставки не зафиксировал ни один из операторов трубопроводов.

Покупателем газа «Газпрома» стал Газпромбанк, рассказали агентству источники в отрасли.

Банк, которым компания на 35% владеет напрямую, а еще на 47% - через пенсионный фонд «Газфонд», спасает график экспорта: по итогам полугодия вслед за европейскими поставками на 7,2% упали продажи в страны бывшего СССР.

Газпромбанк закупает газ по договорам, равномерными порциями, сделки начались в августе, говорят источники «Интерфакса». Банк выкупает объемы, который «Газпром» закачал в европейские хранилища, переполнив их практически до отказа. В этом году в ПХГ ушло 11,7 млрд кубометров, вдвое больше, чем год назад.

Продажа газа самому себе ради выполнения спущенного сверху плана становится нормой для «Газпрома». Точно так же компания действовала в конце прошлого года, чтобы отчитаться о достижении рекордного экспорта и преодолении планки в 200 млрд кубометров за год.

Но к 27 декабря реализовать удалось только 196,8 млрд кубометров. Решение было найдено: 4,9 млрд кубов «Газпром» продал собственной «дочке» Gazprom Marketing & Trading, которая подтвердила сделку и объяснила ее «проведением трейдинговых операций».