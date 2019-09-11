Российский газ уходит, азербайджанский стучится в двери Турции и Европы
В Европе резко упал спрос на российский газ. Так, по итогам первого полугодия поставки российского газа в Евросоюз упали на 8,9%, а начиная с августа обвал стал двузначным - в первые шесть дней месяца он достигал 22%, пишет издание finanz.ru.
Как пишет издание, на помощь «Газпрому» пришел таинственный клиент, закупивший около миллиарда кубометров, сообщает «Интерфакс»: этот газ компания включила в свою статистику, хотя поставки не зафиксировал ни один из операторов трубопроводов.
Покупателем газа «Газпрома» стал Газпромбанк, рассказали агентству источники в отрасли.
Банк, которым компания на 35% владеет напрямую, а еще на 47% - через пенсионный фонд «Газфонд», спасает график экспорта: по итогам полугодия вслед за европейскими поставками на 7,2% упали продажи в страны бывшего СССР.
Газпромбанк закупает газ по договорам, равномерными порциями, сделки начались в августе, говорят источники «Интерфакса». Банк выкупает объемы, который «Газпром» закачал в европейские хранилища, переполнив их практически до отказа. В этом году в ПХГ ушло 11,7 млрд кубометров, вдвое больше, чем год назад.
Продажа газа самому себе ради выполнения спущенного сверху плана становится нормой для «Газпрома». Точно так же компания действовала в конце прошлого года, чтобы отчитаться о достижении рекордного экспорта и преодолении планки в 200 млрд кубометров за год.
Но к 27 декабря реализовать удалось только 196,8 млрд кубометров. Решение было найдено: 4,9 млрд кубов «Газпром» продал собственной «дочке» Gazprom Marketing & Trading, которая подтвердила сделку и объяснила ее «проведением трейдинговых операций».
На 2019 год «Газпром» прогнозировал экспорт не ниже 200 млрд кубометров, но из крупных клиентов существенно увеличили закупки лишь Венгрия, Австрия и Чехия. Обвальное сокращение поставок было зафиксировано в Турции, которая отказалась от трети объемов российского газа после того, как заработал Южный газовый коридор из Азербайджана. Дело в том, что газ, поступающий из Азербайджана по газопроводу TANAP, обходится Турции дешевле российского. За 6 месяцев в Турцию было продано 8,1 млрд кубометров российского газа против 12,7 млрд год назад.
Напомним, что Южный газовый коридор заработает в полном объеме со следующего года. Газопровод TAP уже соединен с TANAP, и первая партия азербайджанского газа попадет в Европу в следующем году. Предполагается, что на европейский рынок посредством Южного газового коридора будет поступать 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа ежегодно.