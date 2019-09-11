Ильхам Алиев выделил деньги на устранение последствий землетрясения в Агсу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по устранению последствий стихийного бедствия, произошедшего в Агсуинском районе, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по устранению ущерба, причиненного в результате произошедшего землетрясения жилым домам в Агсуинском районе, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда президента Азербайджана выделить Исполнительной власти Агсуинского района на ремонт этих домов два миллиона манатов.
Министерству финансов Азербайджана обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.
Кабинету министров Азербайджана решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.