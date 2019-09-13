Эрдоган: Турция, Россия и Иран обсудят Идлиб

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился ожиданиями от предстоящей в понедельник, 16 сентября, трехсторонней встречи с лидерами России и Ирана в Анкаре, сообщает «Анадолу».

«Основной акцент на трехсторонней встрече в Анкаре будет сделан на процессах в Идлибе. Состоится обмен мнениями по вопросам наблюдательных пунктов и борьбы с терроризмом», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер высказался также о планах создания «зоны безопасности» на северо-востоке Сирии.

Президент Эрдоган сообщил, что ВС Турции и США продолжают совместное воздушное патрулирование районов Сирии к востоку от реки Евфрат.

«Для Анкары очень важна позиция американской стороны по террористам PYD/YPG. На сегодняшний день мы не можем сказать, что позиция США по этому вопросу отвечает интересам Турции», - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, тема Сирии будет обсуждена им и в ходе планируемой встречи с главой Белого дома на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.