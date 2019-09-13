Турция ударила по террористам на севере Ирака

ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов ПКК в районе Кандиль на севере Ирака, сообщает Haberturk.

Согласно информации, в результате воздушных ударов были нейтрализованы два террориста.

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