Турция ударила по террористам на севере Ирака
ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов ПКК в районе Кандиль на севере Ирака, сообщает Haberturk.
Согласно информации, в результате воздушных ударов были нейтрализованы два террориста.
ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов ПКК в районе Кандиль на севере Ирака, сообщает Haberturk.
Согласно информации, в результате воздушных ударов были нейтрализованы два террориста.
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