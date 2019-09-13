«Северный поток» ограничили

Немецкий оператор газопровода Opal ограничил «Газпрому» прокачку газа из «Северного потока» через свои транзитные мощности. Об этом сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

Ограничение вступило в силу 14 сентября в 07:00.

Согласно постановлению агентства, OPAL Gastransport больше не сможет продавать дополнительные транзитные мощности по забору и отбору газа, а также транспортировать топливо по этому газопроводу. Объясняется, что у российской компании «есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки».