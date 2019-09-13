Трамп нашел очередную замену Болтону
На место нового помощника по национальной безопасности претендует спецпредставитель по делам заложников Роберт ОʼБрайен. Его кандидатуру рассматривает президент США Дональд Трамп, передает The Washington Post.
ОʼБрайена также одобряют госсекретарь США Майкл Помпео, помощник председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Рикки Уодделл и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, уточняет СМИ.
В листе претендентов, кроме ОʼБрайена, также — советник вице-президента США Майкла Пенса по нацбезопасности Кит Келлогг, спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелла.