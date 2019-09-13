Евгений Бай, автор haqqin.az 11:21

Неделю спустя после того, как телекомпания CNN первой сообщила о том, что ЦРУ вывезла в Америку своего шпиона в Кремле Олега Смоленкова, американские СМИ продолжают теряться в догадках. Любопытно, что имя предполагаемого агента не сообщило первым ни одно американское издание. За них это сделала российская газета "Коммерсантъ". Как можно понять из столичной The Washington Post, ее журналисты также знали, о ком идет речь, но не решались сообщить об этом, боясь нарушить некий корпоративный код и скомпроментировать секретные данные ЦРУ. Российские коллеги значительно облегчили им задачу.

Есть такое имя! Вкратце напомню, о ком идет речь. В 2006-2008 годах Олег Смоленков работал вторым секретарем в посольстве РФ в Вашингтоне. Как сообщил его бывший коллега, в посольстве он занимался хозяйственными вопросами: покупкой служебных автомобилей, закупками товаров для посольского магазина и прочими мелочами. В то время послом в США был нынешний советник президента Путина Юрий Ушаков. Позднее Смоленков вернулся в Москву, получив, кстати, должность в Управлении по внешней политике Администрации президента РФ. Как сообщает Daily Storm, в 2010 году указом президента Дмитрия Медведева Смоленкову был присвоен чин государственного советника РФ третьего класса. Другие американские источники к этому добавляют, что и в Москве Смоленков оставался близок к Ушакову и часто выполнял его поручения. Предполагается, что, хотя Смоленков и не имел прямого доступа к секретной информации, какие-то важные данные он мог тем не менее получать от лиц, приближенных к президенту. The New York Times пишет, что он был задействован в расследовании вмешательства в президентские выборы 2016 года и взлома сайта национального комитета Демократической партии и именно эта информация делала из него "исключительно ценного агента" для США. Как говорит The Washington Post Светлана Червонная, российский политолог, занимающаяся США и Канадой, "конечно Ушаков стал мишенью." Но Червонная недоумевает, кому и зачем это понадобилось (бывший посол работает с Путиным более десяти лет и порой его присутствие на переговорах заметнее, чем даже у фигур куда более значительных в МИД-овской иерархии, включая даже Сергея Лаврова).

По ее словам, "это выглядит как "сумасшествие". Впрочем, также видится и многое из того, что происходит в Кремле. Нечто новое в этой новой шпионской истории связано с тем, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал: такой человек был, и он работал в администрации его босса. Обычно такого рода комментариев в Кремле не дают. «Действительно, Смоленков работал в Администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей, - сообщил Песков. - Все вот эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее, — это, сами понимаете, такой жанр скорее pulp fiction, „криминального чтива“, поэтому это давайте оставим на их усмотрение». Н-да… Виноват ли Трамп? О том, что Смоленкова вывезли в США из Черногории, где он отдыхал с женой Антониной и детьми, рассказали CNN и The New York Times. Но это было сделано после второй попытки. В конце 2016 года ЦРУ уже предлагало своему агенту покинуть страну, но он отказался. Тогда в главной спецслужбе CША стали подозревать Смоленкова в том, что он или является двойным агентом или же предоставляет недостоверную, а то и вовсе вымышленную информацию. Однако в 2017 году Смоленков все же согласился перебраться через океан. Этот факт актуализировался не случайно: один из вопросов, который сейчас задают американские журналисты заключается в том, а не причастен ли к поспешной эвакуации Смоленкова… президент Трамп? «Операция по эвакуации агента была проведена, когда в разведывательном сообществе многие обеспокоились о небрежности Трампа и его администрации в отношении разведданных, - сообщает CNN.

"Слишком многие у власти, включая почти всю Республиканскую партию, привыкли, что президент раскрывает секреты национальной безопасности так же легко, словно бы речь идет о бульварных сплетнях", - пишет в The New York Times колумнистка Мишель Голдберг. Статья, между прочим, называется: "ТСС! Не говорите Трампу!" Однако впервые Смоленкову предложили покинуть страну, когда Трамп еще не был президентом. Оказывается, информатор был важен настолько, что тогдашний глава ЦРУ Джон Бреннан не раскрыл его имени даже в докладах тогдашнему президенту США Бараку Обаме. В связи с этим возникает вопрос: почему американские СМИ решили, что о нем доложили Трампу? Найти шпиона через Google Другой вопрос, который вызывает недоумение американских журналистов связан со следующим: как получилось так, что Олег Смоленков поселился в США под своим именем? Быстрый поиск в Google показал два его адреса - один старый в посольстве РФ на Висконсин - авеню в Вашингтоне и другой в городе Стаффорд, что в Северной Вирджинии. Поисковик нашел и трехэтажный дом Смоленкова в Стаффорде стоимостью более 900 тысяч долларов, и туда тут же устремились репортеры. Журналист WP прибыл туда, около пяти минут стучался в дверь, но ему никто не открыл. Занавески на первом этаже были плотно задернуты, рядом бродил какой-то пес, а у дома стояли две черные машины, в которых предположительно находились секретные агенты. Позднее к дому подъезжал репортер NBC, но дом был пуст, во дворе валялись лишь игрушки и какая-то одежда. Все, вроде бы, говорило о том, что хозяева в спешке покинули свое жилище. Считается, что бывшие американские агенты могут получить ту или иную должность в качестве аналитиков в каком либо из 17 разведслужб США. От Стаффорда до Лэнгли, штаб-квартиры ЦРУ - около полутора часа езды, и теоретически Смоленков мог устроиться там на работу.