Неделю спустя после того, как телекомпания CNN первой сообщила о том, что ЦРУ вывезла в Америку своего шпиона в Кремле Олега Смоленкова, американские СМИ продолжают теряться в догадках. Любопытно, что имя предполагаемого агента не сообщило первым ни одно американское издание. За них это сделала российская газета "Коммерсантъ". Как можно понять из столичной The Washington Post, ее журналисты также знали, о ком идет речь, но не решались сообщить об этом, боясь нарушить некий корпоративный код и скомпроментировать секретные данные ЦРУ. Российские коллеги значительно облегчили им задачу.

Есть такое имя!

Вкратце напомню, о ком идет речь. В 2006-2008 годах Олег Смоленков работал вторым секретарем в посольстве РФ в Вашингтоне. Как сообщил его бывший коллега, в посольстве он занимался хозяйственными вопросами: покупкой служебных автомобилей, закупками товаров для посольского магазина и прочими мелочами. В то время послом в США был нынешний советник президента Путина Юрий Ушаков. Позднее Смоленков вернулся в Москву, получив, кстати, должность в Управлении по внешней политике Администрации президента РФ. Как сообщает Daily Storm, в 2010 году указом президента Дмитрия Медведева Смоленкову был присвоен чин государственного советника РФ третьего класса.

Другие американские источники к этому добавляют, что и в Москве Смоленков оставался близок к Ушакову и часто выполнял его поручения. Предполагается, что, хотя Смоленков и не имел прямого доступа к секретной информации, какие-то важные данные он мог тем не менее получать от лиц, приближенных к президенту.

The New York Times пишет, что он был задействован в расследовании вмешательства в президентские выборы 2016 года и взлома сайта национального комитета Демократической партии и именно эта информация делала из него "исключительно ценного агента" для США. Как говорит The Washington Post Светлана Червонная, российский политолог, занимающаяся США и Канадой, "конечно Ушаков стал мишенью." Но Червонная недоумевает, кому и зачем это понадобилось (бывший посол работает с Путиным более десяти лет и порой его присутствие на переговорах заметнее, чем даже у фигур куда более значительных в МИД-овской иерархии, включая даже Сергея Лаврова).