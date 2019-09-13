Знаменитый азербайджанский боксер успешно дебютировал на профессиональном ринге

Азербайджанский боксер, 3-кратный чемпион мира среди любителей, призер Олимпиады в Рио Магомедрасул Меджидов минувшей ночью дебютировал на профессиональном ринге.

В Нью-Йорке он провел свой первый бой, в котором соперником был американец Эд Фонтейн. 32-летний Меджидов одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде. При этом во втором раунде азербайджанский спортсмен побывал в нокдауне.

Для его соперника это 7-е поражение при 12-ти победах.