Правая рука Эльдара Махмудова теперь разводит кур в ресторане

«Моя супруга следит за поварами, а я осуществляю общий контроль. Во дворе ресторана я также развожу кур», - признался чиновник.

Бывший руководитель Аппарата Минсвязи Видади Зейналов после своего освобождения начал заниматься ресторанным бизнесом. Об этом изданию Unikal.org рассказал сам бывший чиновник.

По словам Видади Зейналова, ресторан помогает ему свести концы с концами. Экс-чиновник также добавил, что начал выращивать пшеницу.

Издание отмечает, что ресторан Видади Зейналова Rose Park расположен в селе Мелхем Шамахинского района.

Напомним, что бывший глава аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов приговорен к 13 годам тюрьмы. Позже его наказание было смягчено. Он был признан виновным в коррупции и служебном подлоге.

В ходе следствия Видади Зейналов подтвердил, что в течение 3-х лет ежемесячно передавал генералам МНБ С.Гурбанову и Т.Гулиеву 100 тысяч долларов. Высокопоставленные чиновники Минсвязи и бывшее руководство МНБ были обвинены по ряду тяжких преступлений.