Правая рука Эльдара Махмудова теперь разводит кур в ресторане
Бывший руководитель Аппарата Минсвязи Видади Зейналов после своего освобождения начал заниматься ресторанным бизнесом. Об этом изданию Unikal.org рассказал сам бывший чиновник.
«Моя супруга следит за поварами, а я осуществляю общий контроль. Во дворе ресторана я также развожу кур», - признался чиновник.
По словам Видади Зейналова, ресторан помогает ему свести концы с концами. Экс-чиновник также добавил, что начал выращивать пшеницу.
Издание отмечает, что ресторан Видади Зейналова Rose Park расположен в селе Мелхем Шамахинского района.
Напомним, что бывший глава аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов приговорен к 13 годам тюрьмы. Позже его наказание было смягчено. Он был признан виновным в коррупции и служебном подлоге.
В ходе следствия Видади Зейналов подтвердил, что в течение 3-х лет ежемесячно передавал генералам МНБ С.Гурбанову и Т.Гулиеву 100 тысяч долларов. Высокопоставленные чиновники Минсвязи и бывшее руководство МНБ были обвинены по ряду тяжких преступлений.