Скончался народный художник Азербайджана

Художник скончался в возрасте 71 года.

Таир Таиров родился 30 мая 1948 года в Баку. В 1973 году окончил Азербайджанский государственный институт искусств. Прославился как художник-постановщик театральных постановок.

Таир Таиров создал декорации и эскизы нарядов к таким постановкам, как "Травиата", "Севильский цирюльник", "Севиль", "Ромео и Джульетта", "Дон Кихот", "Лейли и Меджнун" и многим другим.

В 2002 году Таир Таиров был удостоен звания "Заслуженный художник Азербайджана", а в 2013 году – "Народный художник Азербайджана".