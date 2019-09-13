Дмитрий Быков: «Ильхам Алиев сказал, что лучшая профессия президента – это преподаватель»
«Когда-то нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал мне, что лучшая профессия для президента – это преподаватель. Он сам некоторое время преподавал, - рассказал в своей авторской передаче в эфире радиостанции «Эхо Москвы» знаменитый российский публицист и общественный деятель Дмитрий Быков.
«Ильхам Алиев говорил, что терпеть идиотизм и относится к нему снисходительно – это великое педагогическое искусство, это дрессируется только педагогикой».