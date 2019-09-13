Азербайджанские военные на учениях в Германии
Военнослужащие азербайджанской армии участвуют в многонациональных бригадных тактических учениях "Saber Junction - 19", которые проводятся в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, сообщает пресс-служба Минобороны.
На военных учениях уточняются задачи по действиям, которые предстоит выполнить, и проводится инструктаж личного состава учений.
В учениях задействовано до 2000 военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО, включая военнослужащих азербайджанской армии.