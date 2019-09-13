Далеко до Прибалтики: даже мелкие города перешли на солнечную энергию

На частных домах и зданиях фирм и компаний в Латвии давно уже можно заметить черные пластины солнечных батарей. Частные владельцы с прогрессивным мышлением в Европе идут на этот шаг, тщательно подсчитав экономический эффект перехода на экологически чистое отопление. На просторах польских полей я не раз видел огромные плантации, уставленные солнечными батареями. Решила не отставать в этом и Латвия.

На большом поле, площадью в 6 гектаров, на окраине города размещены 1720 солнечных коллекторов, поверхность которых составляет более 21 тысячи квадратных метров.

В Европе одним из лидеров по использованию солнечной энергии является Дания. В Латвии решили воспользоваться опытом этой северной страны.

В небольшом городке неподалеку от Риги — Саласпилсе открылась первая в странах Балтии солнечная теплоэлектростанция. Как сообщили общественные медиа Латвии, это шаг в сторону экономии и экологии. Власти города не скрывают своего удовлетворения, а для многих жителей это стало своего рода сюрпризом.

Активным носителем является специальная жидкость, которая нагревается до 95 градусов, потом через теплообменники отдает тепло специально подготовленной воде, которая является теплоносителем, потом поступает в аккумуляцию — в большую цистерну объемом в 8 тысяч кубометров. Там энергия может сохраняться до пяти дней. Соответственно, и подаваться потребителям в трубы центрального отопления.

Вопреки представлениям, что в северной части земного шара невозможно накопить тепло с помощью солнечных коллекторов, современные технологии позволяют это осуществлять. Эта система позволяет вырабатывать тепло даже в пасмурные дни, которых в Латвии гораздо больше в году, чем ясных.

Солнечная теплоэлектростанция в Саласпилсе после регулировочных мероприятий вступила в строй. Испытания подтвердили, что световой день дает возможность накопить достаточно энергии, а в солнечный - дает ее даже с избытком. Руководство управляющей компании отметило, что всего за пару дней яркого солнца цистерна-аккумулятор была заполнена теплоэнергией настолько, что ночью приходилось какую-то часть возвращать в коллекторную систему.

Стоил этот проект более 7 миллионов евро. Около 3 миллионов в эту новацию вложил Евросоюз.

Нет сомнения, что проект окупится, хоть и не быстро. Но главное в том, что выгоду получат и жители Саласпилса — снизится цена на отопление в зимний период.

Это весьма чувствительный вопрос для всей Латвии, где отопительный сезон длится с октября до апреля, а бывает, что батареи в домах греются и до мая, как это было в этом году. Солнечный проект позволит снизить цену на тепло в этом городе пока что на 5-8 процентов. И энергия для отопления будет вырабатываться с февраля по ноябрь.

Специалисты говорят, что если этой энергии не будет хватать, то в помощь будет подключена новая котельная на древесной щепе, которой в Латвии в избытке.

Этим нововведением уже интересуются другие города не только этой балтийской страны, но и соседней Литвы.

Ну и теперь от общего - к частному.

Одна из моих знакомых живет под Ригой в частном доме большой площади. Несколько лет назад она установила солнечные батареи, - дорогое, прямо скажем, удовольствие. Правда, ей удалось вписаться в программу поддержки частных хозяйств со стороны Евросоюза. Сама Галина вложила 50 процентов средств, а вторую половину дал фонд ЕС. С тех пор она не знает проблем с отоплением круглый год. И зимой, и летом горячая вода поступает и в трубы отопления, и в душ бесперебойно. Летом, когда яркое солнце, в трубах ее дома течет кипяток.

Но Галина диверсифицировала систему. В ее доме есть воздушный насос японского производства, который дает электроэнергию. Вся электротехника во всем доме обходится благодаря этому не более чем в 19 евро.

А еще, на всякий случай, как резерв на непредвиденную ситуацию, есть котел, работающий на дизельном топливе. Галина говорит, что этот вид топлива она пополняет раз в три года.

Но все же, «зеленая» энергия — один из приоритетов в современной Латвии.