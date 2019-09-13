МВД о громком убийстве в Товузе

МВД распространило заявление в связи с убийством экс-председателя Товузского районного суда Фирудина Алекперли. 

Как сообщает пресс-служба МВД, 13 сентября примерно в девять часов житель села Яныглы Али Шамиев пришел в офис Фируддина Алекперли и выстрелил в него после случившегося между ними инцидента. 

Ф.Алекперли скончался в больнице. 

А.Шамиев сдался в полицию и сдал оружие убийства – пистолет "Макаров" с 16 патронами к нему. 

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 120 и 228 УК Азербайджана, ведется следствие.

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