В Швеции подорвали магазин

В центре города Лунд на юге Швеции неизвестные подбросили взрывное устройство к дверям продуктового магазина.

Как сообщает издание Svenska Dagbladet, взрыв прогремел во дворе недалеко от входа в 02:40 по местному времени.

По данным местной полиции, осколочные ранения получила 20-летняя девушка, проходившая мимо.

При этом правоохранители полагают, что злоумышленники намеревались причинить лишь экономический ущерб владельцам магазина, поэтому выбрали ночное время для атаки.

Подозреваемые разыскиваются по показаниям свидетелей, задержать пока никого не удалось.