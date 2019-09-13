Главу МИД Бельгии обвинили в коррупции

Бывший сотрудник органов безопасности Бельгии обвинил в коррупции главу МИД страны Дидье Рейндерса, который также занимает пост вице-премьера и исполняет обязанности министра обороны.

Как сообщает издание LʼEcho, по факту этих обвинений, поступивших еще в апреле, прокуратура Бельгии инициировала расследование.

По данным анонимного источника, Рейндерс причастен к нарушениям при проведении госзакупок для строительства бельгийского посольства в Киншасе, получении взяток доверенными лицами и отмывании средств.

В ближайшее время будет решен вопрос о передаче дела в генеральную прокуратуру с учетом собранных доказательств.

При этом сам глава МИД не знает ни о каком расследовании и связывает подобные публикации в СМИ с выдвижением его кандидатуры на пост еврокомиссара по вопросам юстиции.