Haqqin.az продолжает дискуссию о предполагающемся мировом кризисе либерализма и вытекающем из него упадке демократии, в чем не сомневаются довольно много прославленных в современном мире философов и политиков.

Для начала польский дипломат предлагает вспомнить, что выдающийся американский социальный психолог Шон Розенберг на основе своих исследований однозначно утверждает, что демократия, по крайней мере какой ее знают в последние сто лет, переживает большой кризис.

«На последнем конгрессе Международной ассоциации политической психологии Розенберг выступил с докладом, тезис которого можно резюмировать следующим образом: вторая половина ХХ века была «золотым веком» демократии. Согласно одному исследованию, проведенному в 1945 году, в начале прошлого столетия в мире было всего 12 демократических государства, а к концу 90-х годов их уже стало 87. Но затем произошло великое отступление: во втором десятилетии двадцать первого века поворот к демократии довольно неожиданным и зловещим образом замедлился - и пошел в противоположном направлении», - отмечает Новаковски, во многом соглашаясь с американским психологом.

Демократия - это тяжелая работа, считает он. Социальная элита, то есть эксперты и общественные деятели, все более маргинализируются. К этой ситуации граждане, похоже, плохо подготовлены как в познавательном, так и в эмоциональном плане, чтобы развивать хорошо функционирующую демократию.

«В результате центр развалился, и миллионы разочарованных разгневанных избирателей в отчаянии обратились к правым популистам», - констатирует Новаковски.

По его мнению, современная модель кризиса либерализма-демократии является своего рода заговором элиты. Верхний и средний класс контролировали СМИ, прессу и телевидение, создавая модели социального и индивидуального поведения. Фильмы и сериалы строили горизонты мечты.

«У старшеклассника из Индианы или немецкой провинции был четко обозначен жизненный путь: закончить учебу, стать инженером или врачом, затем купить дом, две машины, отдых на Майорке, воспитать детей, которых он в будущем видел в качестве директоров в крупной корпорации, адвокатами, дипломатами, банкирами или владельцами клиник. Он голосовал за республиканцев или демократов (или христианских демократов, или социалистов) в зависимости от того, как думали его семья и окружение. Он прекрасно знал, что в оперу нельзя ходить в джинсах, какие ему нужно читать газеты и т.д. И вдруг, за одно поколение, все мировоззрение западного человека изменилось. Кроме того, по телевидению стали показывать не героя, который после многих лет работы становится вице-президентом крупной компании, а молодого человека, приникшего к компьютеру. Это изменение было увековечено и подкреплено появлением интернета и социальных сетей. А общество потребления привело к исчезновению среднего класса, по крайней мере, его образа для подражания. Значит ли это, что Розенберг прав? Что мы общество безответственных потребителей?» - вопрошает политик и дипломат. И сам же отвечает: «Вполне возможно».

Вместе с тем, он обращает внимание на то, что волна популизма, предлагающего простые решения сложных проблем, не является чем-то необычным. Демократия была под ее влиянием и в первой половине ХХ века. Реакцией на Великую депрессию стала огромная популярность различных видов фашистских и коммунистических идеологий. Но демократия пережила и их.

К тому же, считает Новаковски, сегодня в современном мире есть еще один глобальный фактор - интернет. В истории всегда было так, что глубокие технологические изменения приводили к изменению политических и социальных систем. Такова была промышленная революция в начале девятнадцатого века. Но демократии не должны опускать руки перед популизмом. Присутствие виртуального мира в нашей социальной жизни впервые в истории создало (по крайней мере со времен ранней афинской демократии) технические возможности для народной демократии.

«Мне могут возразить, что элиты всегда будут решать за народ, но это не так. Уже сегодня элита соглашается с силой социальных сетей. Нам все же повезло. Мы живем в интересные времена. Но в отличие от наших предков, мы можем решить политическую дилемму, нажав на клавиатуру компьютера, вместо того, чтобы тянуть гильотинный шнур. Поэтому думаю, что нынешняя демократия и либеральные идеи переживают новую эпоху, где народная демократия посредством соцсетей станет движущей силой общественных процессов в мире», - на оптимистичной ноте заключает Новаковски.