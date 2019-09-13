Замминистра налогов С.Алекперов обещает ужесточение мер

В то же время, заверил чиновник высокого ранга, в соответствии с поручением президента страны, Министерство налогов делает все возможное для роста безналичных расчетов во всех сферах экономики.

Хотя доля безналичных расчетов в экономике Азербайджана растет, мы еще не дошли до уровня развитых стран в этом направлении, признался haqqin.az замминистра налогов Сахиб Алекперов.

«И одними административными методами здесь не обойтись. Прежде всего нужно активно заниматься просвещением населения, чтобы люди осознали эффективность безналичных расчетов. Вместе с тем, хотя в нашем законодательстве и нет конкретных санкций по отношению к торговым субъектам за отказ от безналичных расчетов, можно воздействовать на них административными мерами», - заявил он.

Необходимость таких мер продиктована тем, считает С.Алекперов, что за наличными расчетами легче прятать свои доходы и уклоняться от реальных налогов.

«К сожалению, многие азербайджанские налогоплательщики не только не отчисляют государству полагающиеся проценты доходов, но и пытаются вообще не вносить налоги. Путем безналичных расчетов им удается скрывать свои реальные доходы, оборот капитала. Это касается в основном тех представителей бизнеса, кто управляет торговыми и сервисными объектами. Чтобы решить эту проблему, мы сейчас пересматриваем налоговую политику и намерены ужесточить меры в отношении недобросовестных налогоплательщиков», - подчеркнул замминистра.