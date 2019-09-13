Замминистра налогов С.Алекперов обещает ужесточение мер
Хотя доля безналичных расчетов в экономике Азербайджана растет, мы еще не дошли до уровня развитых стран в этом направлении, признался haqqin.az замминистра налогов Сахиб Алекперов.
В то же время, заверил чиновник высокого ранга, в соответствии с поручением президента страны, Министерство налогов делает все возможное для роста безналичных расчетов во всех сферах экономики.
«И одними административными методами здесь не обойтись. Прежде всего нужно активно заниматься просвещением населения, чтобы люди осознали эффективность безналичных расчетов. Вместе с тем, хотя в нашем законодательстве и нет конкретных санкций по отношению к торговым субъектам за отказ от безналичных расчетов, можно воздействовать на них административными мерами», - заявил он.
Необходимость таких мер продиктована тем, считает С.Алекперов, что за наличными расчетами легче прятать свои доходы и уклоняться от реальных налогов.
«К сожалению, многие азербайджанские налогоплательщики не только не отчисляют государству полагающиеся проценты доходов, но и пытаются вообще не вносить налоги. Путем безналичных расчетов им удается скрывать свои реальные доходы, оборот капитала. Это касается в основном тех представителей бизнеса, кто управляет торговыми и сервисными объектами. Чтобы решить эту проблему, мы сейчас пересматриваем налоговую политику и намерены ужесточить меры в отношении недобросовестных налогоплательщиков», - подчеркнул замминистра.