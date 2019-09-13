Эльнур Мамедов, отдел экономики 14:30

В статье «Баширов отдал кредит «Акуле» Эльдара Махмудова и сел в тюрьму, а люди страдают» от 23 июля текущего года haqqin.az поведал о мытарствах, которые испытывают десятки обманутых граждан, выкупивших в свое время большие площади в строящемся нежилом здании «Yasmin» по улице Самеда Вургуна – 120. К сожалению, такие случаи в Азербайджане наблюдаются и сегодня, а правоохранительные органы никак не могут или не хотят положить этому конец. В нашем же случае история носит вдвойне криминальный характер, о чем поведал младший брат осужденного директора фирмы-застройщика «Mars-M» Мархамата Баширова – Логман.

Но прежде чем перейти к рассказу Баширова-младшего, напомним вкратце суть предыдущей статьи. С 2008 года десятки предпринимателей официально выкупили у М.Баширова помещения под свои офисы и отремонтировали их по своему вкусу и возможностям. В 2013 году застройщик без ведома новых хозяев части строящегося здания заложил объект в «Xalqbank» и открыл ипотечный кредит на сумму 17 млн долларов. Споры строителя и банка закончились тем, что Баширов-старший оказался в заключении, а «Xalqbank» присвоил себе все здание (банк якобы добросовестно не ведал о том, что застройщик уже давно продал помещения, и это при том, что когда объект закладывался банку, продажа офисов была налицо: здесь уже функционировал не один объект). А с частными предпринимателями, решившими здесь продолжить и расширить свой бизнес, никто не считается, хотя потратили они на покупку и ремонт своих офисов миллионы манатов. Но эта и без того криминальная история, как мы с самого начала отметили, уходит корнями в ту страшную преступную трясину, которую развела в стране клика генералов-оборотней ликвидированного Министерства национальной безопасности во главе с Эльдаром Махмудовым. В этой мысли нас утвердило фигурирование в ней одного из активных подельников генералов-мордоворотов от МНБ Акифа Мустафаева по прозвищу «Акула» - родственника Башировых. А рассказ Баширова-младшего еще более убедил нас в этом. А поведал он вот что. Еще в 2010 году «Акула» каким-то образом взял у ныне покойного старшего брата Башировых - Арифа, возглавлявшего тогда компанию, документ с его подписью о передаче Мустафаеву 25% своей доли в компании «Mars-M». Бумага эта не имела никакой силы, так как была оформлена без согласования с остальными владельцами компании, не подтверждена даже нотариусом. К тому же передача доли не прошла госрегистрацию, а в компанию так и не поступили почти 7,5 млн манатов, за которые эта доля будто была выкуплена. Так себе бумага с ничего не значащей подписью. Но это для законопослушных граждан, а для «Акулы»… Он всюду щеголял этой бумагой. И не просто для повышения собственного авторитета, но и не без пользы для себя. Но все это не затрагивало напрямую Башировых, не обращающих внимания на выходки своего родственника.