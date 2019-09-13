Разыскиваемый «Акула» Эльдара Махмудова выигрывает в азербайджанских судах куда смотрят чиновники?
В статье «Баширов отдал кредит «Акуле» Эльдара Махмудова и сел в тюрьму, а люди страдают» от 23 июля текущего года haqqin.az поведал о мытарствах, которые испытывают десятки обманутых граждан, выкупивших в свое время большие площади в строящемся нежилом здании «Yasmin» по улице Самеда Вургуна – 120. К сожалению, такие случаи в Азербайджане наблюдаются и сегодня, а правоохранительные органы никак не могут или не хотят положить этому конец. В нашем же случае история носит вдвойне криминальный характер, о чем поведал младший брат осужденного директора фирмы-застройщика «Mars-M» Мархамата Баширова – Логман.
Но прежде чем перейти к рассказу Баширова-младшего, напомним вкратце суть предыдущей статьи. С 2008 года десятки предпринимателей официально выкупили у М.Баширова помещения под свои офисы и отремонтировали их по своему вкусу и возможностям. В 2013 году застройщик без ведома новых хозяев части строящегося здания заложил объект в «Xalqbank» и открыл ипотечный кредит на сумму 17 млн долларов. Споры строителя и банка закончились тем, что Баширов-старший оказался в заключении, а «Xalqbank» присвоил себе все здание (банк якобы добросовестно не ведал о том, что застройщик уже давно продал помещения, и это при том, что когда объект закладывался банку, продажа офисов была налицо: здесь уже функционировал не один объект). А с частными предпринимателями, решившими здесь продолжить и расширить свой бизнес, никто не считается, хотя потратили они на покупку и ремонт своих офисов миллионы манатов.
Но эта и без того криминальная история, как мы с самого начала отметили, уходит корнями в ту страшную преступную трясину, которую развела в стране клика генералов-оборотней ликвидированного Министерства национальной безопасности во главе с Эльдаром Махмудовым. В этой мысли нас утвердило фигурирование в ней одного из активных подельников генералов-мордоворотов от МНБ Акифа Мустафаева по прозвищу «Акула» - родственника Башировых. А рассказ Баширова-младшего еще более убедил нас в этом. А поведал он вот что.
Еще в 2010 году «Акула» каким-то образом взял у ныне покойного старшего брата Башировых - Арифа, возглавлявшего тогда компанию, документ с его подписью о передаче Мустафаеву 25% своей доли в компании «Mars-M». Бумага эта не имела никакой силы, так как была оформлена без согласования с остальными владельцами компании, не подтверждена даже нотариусом. К тому же передача доли не прошла госрегистрацию, а в компанию так и не поступили почти 7,5 млн манатов, за которые эта доля будто была выкуплена. Так себе бумага с ничего не значащей подписью. Но это для законопослушных граждан, а для «Акулы»… Он всюду щеголял этой бумагой. И не просто для повышения собственного авторитета, но и не без пользы для себя. Но все это не затрагивало напрямую Башировых, не обращающих внимания на выходки своего родственника.
А когда опомнились – было поздно. Спустя 8 лет Акула, скрывающийся уже от азербайджанского правосудия за рубежом за совершенные вместе с генералами-оборотнями преступления, обратился с иском в Сабаильский суд с требованием своей доли. А суд вместо обеспечения доставки на процесс обвиняемого в тяжких государственных преступлениях лица, принял сторону Акулы. Мы наслышаны, как в других странах преступные авторитеты ранее управляли процессами даже из тюрьмы, но чтобы такое творилось сегодня в Азербайджане, да и не в преступном мире, а в судах, – это уже не поддается разуму.
Не поддается разуму и другое - как по настоянию Акулы и при его непосредственном участии была оформлена и ипотека в «Xalqbank». Этим кредитом из «Xalqbank» Мархамат должен был погасить предыдущий кредит в 4 млн долларов, взятый в другом банке, а заодно решить и другие проблемы. Сегодня Мархамат утверждает, что взятые им в кредит деньги он передал Акуле, а с него спрос и ранее был маленький, а теперь и вовсе нет. Акула спокойно тратит чужие деньги за рубежом, Баширов сидит в тюрьме, а десятки обманутых предпринимателей уже сколько лет не знают, как им быть и что их ждет. Время идет, здоровье и оставшиеся деньги тратятся на судебные издержки, но ни конца туннели, ни света в нем пока не видно.
Тем временем Логман Баширов утверждает, что в одном из банков страны до сих пор остаются 2,7 млн долларов компании «Mars-M». Девять лет назад не без участия того же «Акулы» М.Баширов перечислил эту сумму вполне законным образом на счет компании «Селестус Системс Инкомпорейтед», зарегистрированной на Британских Вирджинских островах для приобретения определенных стройматериалов. Но операция срывается, деньги возвращаются обратно в компанию, их обналичивают и хранят в наличном виде в банковской ячейке. Это выясняется в ходе следствия, деньги изымаются из ячейки и с тех пор остаются замороженными на счете компании в банке. Спрашивается, а нельзя ли было использовать эти деньги для частичной компенсации потерь обманутых владельцев, оставшихся без помещения.
Так было бы логично. Но не вписывается никак логика в эту лишенную всякого разумного объяснения историю. Иначе как объяснить, что объявленный в международный розыск «Акула» подает судебный иск в поисках «своей истины», суды выносят совершенно необоснованные решения, банки выдают кредиты без соблюдения элементарных правил, а потом выигрывают процесс, суд принимает протест обвиняемой стороны по его составу и в полном составе покидает процесс…
И, наконец, никто во всей этой грязной истории не вспоминает о десятках обманутых честных гражданах, которые не знают, как им поступать далее. И в конце хочется отметить, что на все приведенные утверждения у нас имеются документальные подтверждения, к тому же их так много, что нам, видимо, еще придется вернуться к этой теме.