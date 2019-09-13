Премьер Украины хочет соединить Черное и Балтийское моря

На встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о нескольких амбициозных проектах по соединению Черного и Балтийского морей.

По его словам, Украина планирует договориться о строительстве водного пути с Польшей и Беларусью, и уже ведет конструктивный диалог.

«Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально», — отметил Гончарук.

Говоря о рабочих планах, премьер отметил, что рассчитывает возглавлять правительство на протяжении ближайших пяти лет.