В НАТО представили новую военную стратегию

НАТО планирует сохранить военное превосходство над противниками и выстраивает свою стратегию в соответствии с этим приоритетом.

Глава военного комитета Стюарт Пич напомнил, что стратегия была обновлена впервые с 1967 года для противодействия растущим угрозам.

По его словам, на ближайшее будущее НАТО ставит для себя две главные задачи — адаптироваться к меняющимся вызовам безопасности и определить пути эффективного сдерживания.

Концепция поможет расставить приоритеты для «противодействия многомерным и многодоменным вызовам».

Отмечается, что в своих действиях альянс ориентируется на коллективную оборону, кризисное управление и совместную безопасность.