США защитили Европу от России «стальным дождем»

Сухопутные войска (СВ) Министерства обороны Соединенных Штатов развернули в районе Графенвера (Германия) не менее 16 пусковых установок (ПУ) универсальной системы М270А1, сообщает Stars and Stripes.

Соответствующее вооружение вместе с несколькими колесными и гусеничными машинами обслуживания 41-я полевая артиллерийская бригада — единственное подобное американское формирование в Европе — получила в ноябре 2018 года. Размещение М270А1 в Германии СВ США объясняют «демонстрацией неизменной приверженности НАТО и коллективной решимости поддерживать европейскую безопасность».

Издание пишет, что такая система, разработанная еще в конце 1970-х годов, использовалась в начале 1991-го на войне в Персидском заливе, где за свою эффективность получила от иракских солдат прозвище «стальной дождь».