В Гонконге возобновились столкновения

Решение об отзыве скандального закона об экстрадиции не смогло умилостивить протестующих в Гонконге. В субботу уже ставшие привычными протесты продолжились с новой силой, сообщает RTHK.

В торговом центре Amoy Plaza произошли несколько ожесточенных стычек между протестующими и их противниками.

Один из конфликтов разгорелся в 14:00 по местному времени, когда человек с флагом КНР в руках ударил одного из протестующих в масках, те в ответ атаковали его зонтиками.

Локальные стычки быстро переросли в массовые столкновения и потребовали вмешательства полиции, которая перекрыла вход в торговый центр. Счет задержанным идет на десятки.

Пострадал, как минимум, один человек. Речь идет о девушке, которая упала на эскалаторе при попытке поднять флаг Китая.