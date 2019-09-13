Зеленский задумал сделать из Украины кинодержаву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении сделать из Украины кинематографическую державу. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Глава государства пообещал, что сделает все для того, чтобы эта цель была достигнута. «Мы должны наладить весь кинопроцесс — от съемок до дистрибуции и развития кинотеатров, чтобы украинский киношник презентовал свой самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах», — написал он.

По словам украинского лидера, первый шаг в этом направлении уже был сделан, когда Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, вносящий изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии в Украине». Он считает, что окончательное утверждение этого документа поможет сделать территорию Украины благоприятной для иностранного кинобизнеса, а украинские деятели кино «получат неоценимый международный опыт, рост производства и многомиллионные инвестиции».