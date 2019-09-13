Азербайджан и Турция "сверили часы" в сфере таможни

На встрече Сафар Мехтиев выразил удовлетворение от встречи с делегацией из братской страны и отметил, что стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией имеет исторические корни. По его словам, благодаря целенаправленной и успешной политике, проводимой руководителями двух стран, взаимные связи еще больше укрепились.

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана генерал-лейтенант Сафар Мехтиев встретился с делегацией во главе с замминистра торговли Турции Гончой Йылмазом Батуром, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета.

Сафар Мехтиев отметил, что наглядным примером высокого уровня отношений между странами является то, что крупные транспортные и логистические проекты в регионе были реализованы по инициативе Азербайджана и Турции.

По его словам, благодаря реализованным по инициативе президента Ильхама Алиева реформам в таможенных органах были внедрены более гибкие и современные методы управления. Продолжается реализация новых реформ с целью упрощения и ускорения международной торговли и обеспечения максимального удовлетворения граждан.

Глава Госкомтаможни добавил, что между таможенными органами Азербайджана и Турции регулярно проводится обмен опытом, отметил важность более эффективного обмена информацией и рассказал о предпринятых в этом направлении шагах.

Замминистра торговли Турции Гонча Йылмаз Батур рассказала об отношениях между двумя странами, подчеркнув важную роль таможенных органов.

На встрече был проведен широкий обмен мнениями вокруг перспектив сотрудничества между таможенными органами Азербайджана и Турции.