Борец Рафик Гусейнов в финале чемпионата мира

В первый день соревнований в борьбу вступили прошлогодний чемпион мира Эльдениз Азизли (55 кг), Эльман Мухтаров (63 кг), Санан Сулейманов (72 кг) и Рафик Гусейнов (82 кг).

В столице Казахстана Нур-Султане сегодня стартовал чемпионат мира по борьбе, на котором разыгрываются лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.

Рафик Гусейнов одолел борцов из Молдовы, Украины и Казахстана и вышел в полуфинал, где в упорной борьбе взял верх над иранцем Саидом Абдвали – 8:5. В завтрашнем финале он встретится с грузином Лашой Гобадзе.

Эльдениз Азизли победил соперников из Индии и Монголии, но в полуфинале уступил казаху и поборется завтра за бронзу.

Эльман Мухтаров проиграл в первой же схватке, а Санан Сулейманов победил двух соперников, но уступил в четвертьфинале. Оба борца завершили выступление.

Отметим, что в этих четырех весовых категориях олимпийские лицензии не разыгрываются. На чемпионате мира в каждом весе по 10 весовых категорий, но на Олимпиаде медалисты определяются лишь в шести весах.

В греко-римской борьбе олимпийскими являются категории до 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг. В Нур-Султане в каждом из этих весов будет разыграно по шесть лицензий.

Завтра в борьбу вступят еще три наших классика - Расул Чунаев (67 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Орхан Нуриев (97 кг). И здесь борьба пойдет не только за медали, но и за путевки в Токио.