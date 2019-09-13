Асад разочаровался в российских С-300

Cирия решила купить иранские ЗРК BAVAR-373 вместо российских С-300.

Несмотря на тот факт, что с момента поставок в Сирию российских ЗРК С-300 «Фаворит» прошел уже год, эти системы противовоздушной обороны продемонстрировали крайне низкую эффективность своего применения, в связи с чем, Сирия намерена приобрести у Ирана дивизион ЗРК BAVAR-373.

Информация об этом активно распространяется сирийскими журналистами, ссылающимися на некий военный источник в стране, причем, согласно ряду данных, Иран готов поставить в арабскую республику свои системы противовоздушной обороны по специальной стоимости, но при условии, что эти системы противовоздушной обороны не будут зависеть от России.