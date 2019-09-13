Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, высокопоставленный член террористической организации «Аль-Каида» был ликвидирован в результате антитеррористической операции в Афганистане и Пакистане. Трамп добавил, что Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками.

«Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки», — говорится в заявлении.

О смерти Хамзы бен Ладена стало известно в июле 2019 года, но тогда американские власти не стали подтверждать эту информацию. Также не сообщалось, где и когда умер сын бен Ладена, и имеют ли к этому отношение спецслужбы США.