Икрам Нур для haqqin.az 18:19

На двух крупных нефтяных объектах в Саудовской Аравии, принадлежащих компании Saudi Aramco, вспыхнули пожары в результате атаки беспилотников. Представитель йеменских хуситов заявил, что это именно они использовали 10 дронов для нападения. «В 4:00 утра (01:00 по Гринвичу) группы промышленной безопасности Aramco начали бороться с пожарами на двух своих объектах в Абкаике и Хураисе в результате ... беспилотных летательных аппаратов», - сообщило министерство внутренних дел Саудовской Аравии.

С заявлением хуситов вышла некоторая, наводящая на определенные размышления, задержка, но, в конце концов, и они признали, что произошедшее - их рук дела, тут же подпустив интриги заявлением о том, что одна из их крупнейших операций в Саудовской Аравии была проведена «в сотрудничестве с благородными людьми внутри королевства». Это ночная атака дронов без всякого сомнения стала главным событием дня и будет оживленно обсуждаться чуть не всю следующую неделю. Вполне, нужно сказать, заслуженно, поскольку объекты для атак - Абкайк и Хураис - выбраны весьма примечательные. В Хураисе добывается около 1 процента мировой нефти, а в Абкайке находится крупнейший в стране и один из самых крупных в мире нефтеперерабатывающий завод. Большая часть саудовской нефти, экспортируемой из Персидского залива, перерабатывается именно там. Это уже третий за несколько месяцев нынешнего года случай атаки хуситов на нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие объекты Королевства. В мае были атакованы две нефтеперекачивающие станции. Оба нападения привели к пожарам, но не нарушили производство. В августе беспилотники хуситов наносили удары по нефтяному месторождению Шейба компании Saudi Aramco. Так до конца и не выяснено, кто стоит за попытками подрывов четырех танкеров, два из которых шли под саудовским флагом, а еще два - под японским - которые произошли летом в территориальных водах ОАЭ в Оманском проливе. Обвиняли Иран, но некоторые факты прямо указывали на хуситов. Есть все основания полагать, что диверсионная деятельность хуситов сосредоточилась на нефтяных объектах Саудовской Аравии. «Дроны против нефти» - это новый способ ведения боевых действий в войне Ансараллах против Королевства, но у непредвзятого наблюдателя сразу же возникают в связи с этим два неприятных для Тегерана вопроса.

Дрон для атаки на какой-то объект можно соорудить буквально «на коленке», достаточно вспомнить, какими произведениями «сумрачного инженерного гения» в Сирии атаковали - и не без успеха - российскую военную базу в Хмеймиме. Примитивизм полнейший, но ведь работало. Однако, то что перехватывают или собирают фрагментами с объектов атак саудиты - это несколько иной уровень. Да, кустарщина, да, в полевых условиях, - но это не производство, а сборка из готовых компонентов. Естественно, без всяких шильдиков, указывающих на «национальность» детали, но по-иному и быть не может. И второе. Возможно, конечно, что военное руководство хуситов состоит из сплошных профессионалов с крепким профильным образованием. Ничего невероятного здесь, кстати, нет, достаточно вспомнить высокую тактическую грамотность командиров «Исламского государства», успешно гонявших иракскую армию. Но додуматься до запуска операции «дроны против нефти» мало. Нужно обеспечить стартовые площадки, целеуказания, выбрать наиболее уязвимые места на объекте атаки, а в подобной тщательной работе партизаны Ансараллах ранее замечены не были. Более того, еще три-четыре месяца назад их наивысшим достижением было запустить беспилотники по крупной неподвижной мишени - ну а там уж на кого пошлет. Да и тогда случались казусы, когда «разработки инженеров-хуситов» промахивались по населенным пунктам с отклонением в 2-3 километра.