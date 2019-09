Нет прямых доказательств того, что и саму операцию «Дроны против нефти» готовили в Иране, и приказ о ее начале хуситам поступил именно оттуда. Но совокупность обстоятельств указывает именно на это. Что, в свою очередь, может означать возникновение крайне опасной ситуации.

Для Королевства все связанное с его нефтедобычей - неприкасаемо. И попытки покушения на эту святыню вызовут крайне жесткую реакцию. Нет, речь не идет о каких-то армейских операциях, масштабных зачистках территорий хуситов или о чем-то еще. Но то, что атакам неких неопознанных «сепаратистов», «националистов» и «диверсантов» подвергнутся аналогичные саудовским объекты в Иране - не вызывает сомнений. «People who live in glass houses should not throw stones», «живущий в стеклянном доме не должен бросать в других камни», - эти слова Роберта Льюиса Стивенсона как нельзя лучше подходят для данной ситуации.

Один из самых интересных вопросов в отношении случившегося заключается также и в том, насколько операция «Дроны против нефти» смогут помешать планам династии саудитов осуществить первичное публичное размещение акций «жемчужины Королевства» - нефтегиганта Saudi Aramco. Пока что-то определенное сказать трудно. Но IPO компании - вопрос для Эр-Рида крайне важный и болезненный, а потому руки тех, кто будет стремиться в нем навредить, саудиты будут рубить без всякой жалости, причем по самую шею, это очевидно уже сейчас.