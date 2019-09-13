В знак протеста против произвола чиновников «Азеравтойол» гражданин Алигейдар Алиев вырыл себе могилу и угрожает покончить с собой. Видеообращение жалобщика, в частности, распространено в соцсетях.

По словам Алигейдара Алиева, начальник Управления по эксплуатации дорог №8 Алигейбат Ширинов не выплачивает рабочим заработанные деньги.

Алигейдар Алиев работал на строительстве и ремонте автомобильных дорог, но по происшествии долгого времени так и не получил положенных денег.