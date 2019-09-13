Путин не бросает в беде Кочаряна

"Пока не знаем", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Армения.

Напомним, что в Ереване 1 октября состоится заседание Высшего Евразийского совета. С целью участия в нем в Армению также может поехать президент России Владимир Путин. С учетом его близких отношений со вторым президентом Армении в прессе в последнее время часто муссируются слухи о возможной встрече. Сам Кочарян сейчас находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя в марте 2008 года.

На заседании в четверг, 12 сентября, суд рассмотрел ходатайство адвокатов об отмене ареста в отношении бывшего президента. Суд удалился на совещание, вердикт будет оглашен 17 сентября.