Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева в субботу побывали в шамахинской Джума-мечети.

Кроме того, Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в доме, построенном Фондом Гейдара Алиева на месте оказавшегося в аварийном состоянии в результате землетрясения дома Хиджран Исмайловой, проживающей по адресу улица Ширваншаха Ибрагима, 26.

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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в субботу побывала в Шемахинском районе.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Шемаха и возложили к нему цветы.

Затем Мехрибан Алиева встретилась с представителями общественности Шемахи.