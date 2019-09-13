США раскрыли надежность украинских Javelin

Надежность противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin превышает 94 процента, утверждает в Twitter один из его разработчиков — американская Raytheon.

«Javelin испытан в боевых условиях и имеет надежность более 94 процентов. Он может быть развернут с нескольких платформ и использоваться в любых погодных, дневных или ночных операциях. Также разработаны и продемонстрированы дистанционные пусковые установки для наземных транспортных средств», — говорится в сообщении на сайте компании.

Там же отмечается, что эксплуатация FGM-148 Javelin запланирована до 2050 года.