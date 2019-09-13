Экс-тренер сборной Азербайджана в австрийской тюрьме

Обвиняемый в педофилии знаменитый специалист был арестован в Киеве еще летом 2017 года, но тогда украинское законодательство не позволяло выдать Зайзенбахера австрийским властям из-за давних сроков (1997-2004 годы) совершения предполагаемых преступлений. В результате дзюдоиста выпустили на свободу.

Зайзенбахер даже ходатайствовал о предоставлении ему убежища, но украинские власти отказали ему, формально обязав австрийца как можно скорее покинуть Украину. Однако тренер продолжать жить в Киеве.

Но весной этого года Украина ратифицировала дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче, после чего выдача Зайзенбахера стала возможной. Понимая это, экс-наставник сборной Азербайджана дважды пытался покинуть Украину по поддельным документам, так как его австрийский паспорт был конфискован. Вторая попытка была совершена неделю назад. 59-летний австриец пытался отправиться в Польшу, но был пойман украинской полицией, после чего при поддержке Интерпола и в сопровождении приехавших за ним австрийских полицейских был отправлен из Львова в Вену.

Зайзенбахер сразу же был взят под стражу. В связи с тем, что присутствует угроза очередного побега, тренера незамедлительно отправили в тюрьму. Судебный процесс должен начаться в ближайшее время. Зайзенбахеру грозят десять лет лишения свободы.