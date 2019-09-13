Экс-тренер сборной Азербайджана в австрийской тюрьме
Бывший главный тренер сборной Азербайджана по дзюдо, 2-кратный олимпийский чемпион, австриец Петер Зайзенбахер наконец-то экстрадирован из Украины в Австрию.
Обвиняемый в педофилии знаменитый специалист был арестован в Киеве еще летом 2017 года, но тогда украинское законодательство не позволяло выдать Зайзенбахера австрийским властям из-за давних сроков (1997-2004 годы) совершения предполагаемых преступлений. В результате дзюдоиста выпустили на свободу.
Зайзенбахер даже ходатайствовал о предоставлении ему убежища, но украинские власти отказали ему, формально обязав австрийца как можно скорее покинуть Украину. Однако тренер продолжать жить в Киеве.
Но весной этого года Украина ратифицировала дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче, после чего выдача Зайзенбахера стала возможной. Понимая это, экс-наставник сборной Азербайджана дважды пытался покинуть Украину по поддельным документам, так как его австрийский паспорт был конфискован. Вторая попытка была совершена неделю назад. 59-летний австриец пытался отправиться в Польшу, но был пойман украинской полицией, после чего при поддержке Интерпола и в сопровождении приехавших за ним австрийских полицейских был отправлен из Львова в Вену.
Зайзенбахер сразу же был взят под стражу. В связи с тем, что присутствует угроза очередного побега, тренера незамедлительно отправили в тюрьму. Судебный процесс должен начаться в ближайшее время. Зайзенбахеру грозят десять лет лишения свободы.
Напомним, что в начале октября 2016 года прокуратура Вены по результатам трехлетнего расследования предъявила обвинение бывшему спортсмену. Австриец обвинялся в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда Зайзенбахер работал в одном из венских спортивных клубов.
19 декабря 2016 года он не явился на свой суд в Вене и пропал из виду. Петер был объявлен в международный розыск. Выдвигались версии, что олимпийский чемпион может находиться в ОАЭ, в ЮАР, на Мадагаскаре или в США, а также другая - что тренер покончил с собой. А Зайзенбахер тем временем находился в Украине, куда отправился из Азербайджана через Грузию. Украинская полиция арестовала его 1 августа 2017 года.
Впервые сборную Азербайджана Зайзенбахер возглавил в 2012 году, но в 2014-м он покинул свой пост. Под началом австрийца Эльхан Мамедов стал первым чемпионом мира в истории азербайджанского дзюдо. В 2015 году Зайзенбахера вновь пригласили в Азербайджан. На Олимпиаде в Рио наша команда под его руководством завоевала две серебряные медали.