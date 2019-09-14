Во Франции задержаны 18 протестующих

Французский город Нант в эту субботу был объявлен центром очередной волны протестов «желтых жилетов».

Как сообщает в Twitter местная полиция, для предотвращения насилия на улицах города были задержаны 18 человек, у которых изъяли около сотни зонтов и один огнетушитель.

По общей численности манифестации уже давно не собирают многотысячной толпы (как это было, к примеру, осенью). На этот раз маршировать вышли около 400 человек, но все они были настроены очень решительно.

Полиция заблокировала движение колонны демонстрантов, пытавшихся пройти на закрытую для манифестаций площадь Граслен. В ответ на это в правоохранителей летели не только оскорбления, но и тяжелые предметы, а также мусорные баки. Полицейские были вынуждены применять слезоточивый газ.