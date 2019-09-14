Глава МИД Украины выступил против минских соглашений

Глава МИД Украины Вадим Пристайко отказался от выполнения одного из пунктов минских соглашений. Об этом он сказал, выступая на проходящей в Киеве 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), передает РБК-Украина.

Речь идет об обговоренном в минских соглашениях изменении Конституции Украины, в которой должен быть прописан особый статус Донбасса. «Мы не вносим в Конституцию никаких особых, не особых статусов», — заявил Пристайко. По его словам, минские соглашения предусматривают реформу украинского законодательства и децентрализацию, что Киев уже сделал. В сепаратистских Донецкой и Луганской народных республиках должны понять, что украинская реформа децентрализации — это «шанс для их развития», сказал чиновник.

«Они могут объединять громады, ожидать определенных возможностей, в частности финансовых, как и сейчас области и районы в Украине. Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем», — подчеркнул Пристайко.

Он добавил, что новое правительство пока не решило, стоит ли продлевать действие закона об особом статусе Донбасса. Глава МИД отметил, что Верховная Рада может принять новый закон, в котором могут быть прописаны новые компромиссы.